LA DESTINAZIONE

PADOVA Università e forze dell'ordine. Più molti dei docenti, sopratutto più giovani, che si sono vaccinati nell'ultima settimana nelle sei sedi territoriali dell'Usl e a cui veniva iniettato Astrazeneca. A questo bacino di persone sono andate le dosi del lotto ABV2856 ritirati per precauzione all'Aifa. Quante? Non è dato stabilirlo con precisione. Il calcolo preciso finora è solo quello dell'Università: 3.256 fra docenti, tecnici, ricercatori e amministrativi. Certamente, calcolando i ritmi di vaccinazione potremmo aggiungerne qualche migliaio.

La situazione più delicata è quella del Bo. Con il lotto sono stati vaccinati praticamente tutti i docenti, compresi il rettore Rizzuto e le candidate al rettorato, Mapelli e Marzaro. Per tutti, come reazione, qualche linea di febbre il giorno dopo. E basta. Il professor Dughiero invece, anche lui candidato, l'ha scampata perché in isolamento fiduciario da venerdì per essere stato a contatto con un positivo. Si vaccinerà la prossima settimana. Il rettore ieri non ha voluto commentare ma ha tenuto riunioni tutto il giorno.

MERIGLIANO

Parla invece il preside della scuola di Medicina, professor Stefano Merigliano ex vittima del Covid e vaccinato Pfizer. «Intanto non è dimostrato alcun nesso fra il vaccino e le problematiche emerse. Ma queste azioni dimostrano l'efficacia del sistema di controllo a livello europeo. Certo dopo 50 milioni di dosi è possibile riscontare qualche reazione gravie ma, ripeto, non è stato dimostrato. E ricordo che senza il vaccino abbiamo avuto 100mila morti in Italia di cui 10mila nel Veneto. In ateneo sono state fatte nei giorni 4, 5 e 6, rispettivamente 200, 300 e altre 300 dosi. Lunedì, martedì e mercoledì altre 800 al giorno. Tutti coloro che le hanno ricevute riceveranno una mail per segnalare se hanno avuto problemi. Comunque le reazioni gravi, se ci fossero state, si sarebbero manifestate nelle prime ore».

L'UNITÁ SANITARIA

L'Ulss 6 Euganea informa che sono state ritirate 850 dosi del lotto che è stato riservato a personale della scuola, dell'Università a lavoratori dei servizi pubblici essenziali, Difesa, Giustizia, Ministero degli Interni, fino alla classe 1956. La campagna vaccinale rivolta a questo target di popolazione non subirà rallentamenti in quanto saranno utilizzate 14mila dosi AstraZeneca di altri lotti di cui l'Ulss 6 Euganea è fornita. La sorveglianza e il ritiro precauzionale sono da interpretare come una procedura a garanzia della sorveglianza e della sicurezza per le persone a cui il vaccino viene proposto scrive l'Ulss.

L'UNVERSITÁ

È il professor Angelo Moretto il medico competente coordinatore della campagna di somministrazione. «In Ateneo il lotto è stato utilizzato dall'inizio della campagna vaccinale, 4 marzo, fino ai primi 20 vaccinati di ieri, dopodiché è stato utilizzato un altro lotto. Per chi vuole controllare il lotto del vaccino somministrato è riportato nel certificato di vaccinazione consegnato a coloro che hanno già effettuato il vaccino». E poi conferma che con il lotto ABV2856 sono state vaccinate 3.256 persone e al momento non sono state osservate né segnalate manifestazioni avverse di natura grave. Abbiamo ricevuto, come atteso, solo poche segnalazioni di reazioni modeste, dolorabilità nella sede di iniezione o rialzo febbrile. Qualora ricevessimo ulteriori comunicazioni da Aifa, dal Ministero della Salute o dalla Regione che prevedano particolari misure di sorveglianza sanitaria, saranno comunicate via mail agli interessati».

LA POLIZIA

Questo lotto è stato impiegato anche per la vaccinazione delle forze dell'ordine. Nel tardo pomeriggio il questore Isabella Fusiello ha precisato che «il piano vaccinale attualmente è stato sospeso su disposizione dell'Ulss ma ricomincerà lunedì con un nuovo lotto. I nostri poliziotti non hanno manifestato alcun sintomo allarmante».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA