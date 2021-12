Ha sfidato la sorte, ma gli è andata male e così facendo ha messo nei guai anche il barista che gli aveva dato fiducia. La colazione gli è andata di traverso non appena ha visto i carabinieri entrare nel locale. Comodamente seduto all'interno del bar senza avere il green pass, è stato pizzicato dai militari. La scoperta è stata fatta l'altro giorno dai carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò all'interno del bar Queen's. I militari dell'Arma che stanno ormai da giorni effettuando servizi serrati in tutti gli esercizi commerciali della provincia di Padova, una volta all'interno del Queen's hanno chiesto il green pass a tutti i clienti seduti a consumare al tavolo all'interno. Ebbene, uno dei presenti ha riferito di esserne sprovvisto. Ai carabinieri non è restato altro che sanzionarlo con un verbale di 400 euro come previsto dal decreto governativo. Contestualmente è stato sanzionato con il medesimo importo anche il gestore del locale a cui è stato contestato il fatto di non aver chiesto il pass a tutti i clienti presenti. Questo tipo di controlli proseguirà in forma sempre più serrata in tutti i bar e ristoranti padovani. Attività sono previste anche nelle giornate di festa di Natale e Santo Stefano, con l'unico obiettivo di garantire il rispetto delle regole e soprattutto contrastare possibili nuovi casi di Covid-19.

C.Arc.

