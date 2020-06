L'INTERVENTO

ABANO «Aiutatemi, mio marito mi ha sparato. Fate presto». Nonostante dalla ferita sul petto le uscisse molto sangue, Diana Marchiol, 70 anni, ieri mattina qualche minuto prima di mezzogiorno, spinta dall'istinto di sopravvivenza e dalla disperazione, è riuscita a raggiungere il telefono fisso che lei e il marito ottantacinquenne Ottorino Pellegrin, nonostante non avessero grandissimi rapporti sociali e di amicizia, conservavano coperto da un leggero velo di polvere all'ingresso della piccola abitazione di via Podrecca a Giarre, frazione di Abano.

Le mani tremavano, il dolore della ferita era insostenibile, eppure la donna è riuscita a comporre il 112 e a chiedere disperatamente aiuto con la voce strozzata in gola dall'angoscia e dalla paura. L'ambulanza è riuscita ad arrivare in tempo e la settantenne è stata sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico. Le prossime ore saranno cruciali per capire la prognosi, per ora ancora riservata ed è ricoverata in terapia intensiva. Per il marito, invece, non c'era più nulla da fare.

Diana Marchiol, mentre fuggiva in direzione del telefono, aveva sentito un altro sparo provenire dal salotto, ma ancora non sapeva che l'85enne era riuscito nel suo intento di farla finita: dopo aver esploso il colpo contro la moglie, l'anziano aveva rivolto la sua Beretta 7.65 per cui deteneva regolarmente il porto d'armi da caccia, verso il suo cuore e si è sparato, rimanendo sempre seduto sul divano. Qui l'hanno trovato ormai senza vita i carabinieri, arrivati con il Suem, che si è immediatamente preso cura della ferita.

IL GESTO

Quando Ottorino Pellegrin abbia deciso di mettere in atto il suo tragico proposito non è ancora chiaro, come non è chiaro cosa abbia spinto l'anziano a un gesto simile. La vecchiaia sicuramente aveva portato con sé degli acciacchi, ma secondo le poche persone che conoscevano la coppia, nessuno dei due era particolarmente malato e nemmeno avevano problemi economici. Eppure ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, l'85enne è andato a prendere la sua pistola di piccolo calibro e l'ha portata in salotto. Qui si è seduto e ha farfugliato qualche frase, come ha riferito la moglie Diana ai carabinieri mentre la trasportavano in ospedale con l'ambulanza. Col senno di poi, inquietante è stato quel «È ora di finirla», pronunciato poco prima di fare fuoco.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dell'Arma della Compagnia di Abano Terme, guidati dal comandante della Radiomobile Luigi Troiano, Ottorino Pellegrin era seduto sul divano quando ha chiamato la moglie, che invece si trovava in cucina, separata dal soggiorno solamente da un arco in muratura, senza porta. Quando lei si è girata, il marito ha esploso il colpo. Il proiettile le è penetrato nel petto sinistro. Probabilmente mirava al cuore, invece ha sbagliato. La donna, ferita, è riuscita a fuggire da un'altra porta della cucina, quella che portava all'ingresso dov'era custodito il telefono da cui ha composto il 112. Mentre era in contatto con i carabinieri della centrale operativa, un altro colpo. Il marito aveva rivolto l'arma contro di sé e l'aveva fatta finita. È riuscito a centrare il cuore, è morto in un istante.

I SOCCORSI

L'anziana è stata portata immediatamente in pronto soccorso all'ospedale di Padova, dov'è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Durante il viaggio verso il nosocomio ha raccontato ai carabinieri cos'era successo. inspiegabile, per lei, il gesto del marito, anticipato solo da quelle inquietanti parole pronunciate prima di sparare: «È ora di finirla». Ma non voleva morire solo, voleva che anche lei lo seguisse. Il destino ha deciso diversamente.

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA