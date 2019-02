«Aiuto, cerco mio fratello» Lo ritrova dopo 9 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIOVE DI SACCOScomparso nel nulla, la sorella lo cerca da nove anni e riesce a ritrovarlo forse grazie alla rete, alla quale si era rivolta per avere sue notizie. Ha suscitato interesse e partecipazione l'appello di E. per il fratello, apparso sui social in questi giorni, nella pagina dedicata al capoluogo della Saccisica, Sei di Piove di Sacco se ...: « Sto cercando mio fratello, ha 18 anni, è nato a Piove di Sacco in provincia di Padova il 23 gennaio 2001, lo sto cercando da un sacco di tempo, da quasi nove anni, vorrei parlagli e...