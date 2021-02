IL REPORT

PADOVA Quasi 1.700 volontari mobilitati tra marzo e settembre, molti alla prima esperienza, oltre 15.000 beneficiari raggiunti attraverso la consegna di mascherine, buste della spesa e generi di prima necessità, computer per la didattica distanza, compresi gli aiuti alle persone senza fissa dimora, ben 93.267 euro raccolti tramite raccolte fondi a sostegno del progetto nato per fronteggiare le difficoltà sociali derivate da emergenza sanitaria. A un anno esatto dall'inizio della pandemia, anche il mondo del volontariato, che a seguito l'emergenza si mobilitò, fa i conti con se stesso. E con quello che ha saputo dare. Cioè molto.

L'ORGANIZZAZIONE

Già pochi giorni dopo la prima diagnosi di Covid-19 a Vo', prima ancora del lockdown generale, il Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, il Comune di Padova e la Diocesi, grazie alle collaborazioni già messe in campo nell'ambito di Padova capitale europea del volontariato, avevano avviato a tempo record il progetto Per Padova noi ci siamo. Un mobilitazione che si è ripetuta a novembre, con la ripresa dei contagi e conseguentemente una seconda fase di aiuti. «Il percorso partecipativo, ancora in corso, che ha visto aderire più di 70 realtà tra le Consulte di Quartiere, le parrocchie, le associazioni e gruppi informali, sta permettendo di condividere - annota il presidente Emanuele Alecci (nella foto) - modalità operative e i nuovi bisogni per strutturare servizi mirati, con l'obiettivo di coordinare, rinforzare e supportare le reti che già esistono nei quartieri e di farne nascere di nuove, fornendo un sostegno affinché la capacità di dare risposte e aiuto sia organizzata ed efficace».

Sono state realizzate sei guide di Quartiere che raccolgono i servizi di prossimità; a dicembre sono stati raccolti 5.136 giocattoli da Junior Camp e 10.000 Scatole di Natale distribuiti alle famiglie in disagio socio-economico; sempre a dicembre sono state inviate 520 lettere agli anziani soli di Padova da Wfwp Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo e, solo nel mese di gennaio, sono state consegnate cento spese.

LE INIZIATIVE

Nel mentre sono nati nuovi progetti, legati a Per Padova noi ci siamo. Come Adotta un nonno sgorgato nel Quartiere 3 (Brenta, Forcellini, Camin) da un'idea semplice: mettere in contatto gli anziani soli con i bambini del territorio. La Consulta ha coordinato le attività e lanciato la proposta mentre l'associazione San Pio X Pescarotto che segue le persone anziane della zona ha individuato 50 nonni che non hanno trovato una rete familiare su cui contare. E ancora la scuola primaria Giovanni XXIII con alcuni insegnanti ha coinvolto i bambini nel preparare lettere e disegni da recapitare ai nonni adottivi suggerendo di far loro domande, nel testo delle lettere, per avviare un dialogo intergenerazionale.

Chi è avanti con gli anni è al centro anche del progetto I posti del cuore promosso dalla onlus Tetris Aps con Cooperativa Sestante e Associazione pensionati e famiglie di Padova. In questo caso è la memoria l'elemento scelto come collante della comunità. Gli anziani sono coinvolti per raccogliere le loro esperienze di vita legate a particolari luoghi della città, per poter vedere con occhi diversi e un nuovo bagaglio di memoria storica luoghi che magari attraversiamo quotidianamente. Di pari passo continuano anche le iniziative di raccolta fondi, per alimentare attraverso un fondo dedicato queste buone pratiche. Giusto per citarne una: Va'Buono! ovvero il cofanetto solidale, che unisce l'invito a partecipare a un'esperienza di volontariato con un gesto di solidarietà a sostegno del progetto Per Padova noi ci siamo, ancora, permette di regalare o regalarsi un'esperienza unica di impegno civico. Insomma, all'emergenza le oltre 6.700 organizzazioni no profit della provincia di Padova hanno risposto con fervore, reagendo e dimostrando tutta la loro capacità di resilienza.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA