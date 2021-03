In arrivo a Montegrotto ristori economici per le società sportive che, a causa dell'emergenza Covid, non hanno potuto svolgere le proprie attività. L'amministrazione ha ideliberato un impegno economico di 40mila euro. Cifra erogata a una decina dei sodalizi sportivi che hanno partecipato a un bando. Ogni società riceverà un contributo di 70 euro ad atleta iscritto, purché risieda nel Comune termale. «Vogliamo dare alle società sportive un riconoscimento per il ruolo educativo che svolgono e un aiuto concreto per un settore che sta soffrendo le restrizioni dei vari dpcm - spiega l'assessore allo Sport Pier Luigi Sponton -. Al termine della fase istruttoria, in cui sono state esaminate le domande pervenute e ne è stata controllata la correttezza, sono stati erogati i contributi».

I destinatari sono le società Basket Abano Montegrotto, Terme Euganee, Gp Turristi, Ginnastica 5 Cerchi, Polisportiva Nuoto e Pallavolo, Aurora Montegrotto, Yoga Factory, Simply Dance, Gaet Taekwon Do e Sen Shin Kai. «Per il secondo anno consecutivo - prosegue Sponton seppure con mille difficoltà di bilancio, siamo riusciti a mantenere l'impegno di aiutare chi concorre alla crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Quest'anno il contributo assume ancor di più valore in considerazione dell'attuale situazione».

