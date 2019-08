«Ai giovani ho sempre detto: dovete perseguire un sogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INSEGNAMENTIPADOVA «Lascio un'istituzione che ho amato molto, ma sono sereno perché nel corso della mia lunga carriera sono riuscito a costruire la più grande Scuola di Microbiologia d'Italia».Parla Giorgio Palù, già preside della facoltà di Medicina e Chirurgia ed ex direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare. A 70 anni saluta l'ateneo, ma continuerà a insegnare nelle università americane, dove tutto è iniziato. Palù si è abilitato all'esercizio della professione medica negli Usa, specializzandosi poi in Oncologia ed in...