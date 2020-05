LO SCENARIO

PADOVA Il parroco che sistema i banchi in vista della prima messa da celebrare, la commerciante che mette in ordine lo scaffale e il barista che lava gli ombrelloni riportandoli finalmente in piazza. Tre scene che rappresentano non un ritorno al passato (impossibile cancellare due mesi di paure e chiusure) ma quantomeno un graduale ritorno alla normalità. Dopo le 32 mila imprese ripartite lo scorso 4 maggio, oggi a poter rialzare la serranda sono in 12 mila tra negozi, attività turistiche e saloni di bellezza. A questo numero vanno aggiunti gli oltre tremila locali che già lavoravano, ma solo per il servizio da asporto. Parliamo complessivamente di circa 50 mila lavoratori interessati. Padova e provincia, dunque, oggi entrano ufficialmente in una nuova fase. Non la vittoria sul virus, ma la convivenza con il virus stesso.

LE CATEGORIE

Se i negozianti scalpitano, ci sono meno sorrisi nel settore turistico: gli albergatori possono riaprire, ma il comparto termale ha ancora i motori spenti e incombe una grande incognita. Via libera invece ai locali. «Riaprirà subito al pubblico il 70%, rispettando tutti gli obblighi previsti - spiega il segretario Appe Filippo Segato -. Il metro di distanza non varrà per i conviventi e a tal punto stiamo preparando un apposito modulo. Riapre anche l'Ikea, con misure di sicurezza potenziate. Tra gli imprenditori del commercio e della ristorazione il coro è unanime: «l nostri spazi sono a norma, ora aspettiamo i clienti».

LE CHIESE

Negozi e locali, ma non solo. Oltre a palestre e piscine oggi riaprono anche le chiese per le messe. I parroci sono tenuti a rispettare un rigido protocollo stilato dal vescovo. Gli accessi? Contingentati in base alla capienza. Il coro? Assente. Lo scambio del segno di pace? Sospeso. È tutto scritto in un decreto formulato sulla base del documento della Conferenza Episcopale Italiana. «Abbiamo predisposto tutto - racconta padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo -. Per lunedì (oggi, ndr) sono in programma tre messe: alle 7.30, alle 10 e alle 18». Niente da fare invece per la processione del 13 giugno.

I SERVIZI

Da oggi anche il trasporto pubblico cerca di tornare alla normalità. In attesa del prossimo ritorno sui binari del tram, da questa mattina verrà incrementato il servizio sostitutivo che potrà contare su 224 corse al giorno. Per quel che riguarda il servizio urbano, le corse del bus verranno aumentate del 50% rispetto alla settimana scorsa. Fino al termine dell'emergenza, però, in città il servizio rimane sospeso nei giorni festivi, con termine delle corse di tutte le linee alle 20.30 circa. Un'altra novità riguarda il Diretto Piazze che viene temporaneamente soppresso a causa delle ridotte dimensioni dei veicoli, che non consentono il distanziamento sociale a bordo. Il quacomunque servito dal prolungamento della linea 3. Alcune modifiche scatteranno anche per il servizio extraurbano. I controllori verificheranno i titoli di viaggio alle fermate.

PALAZZO MORONI

Intanto ieri il sindaco Giordani è intervenuto sui mancati aiuti economici da parte del governo alle zone rosse del Veneto. Duecento milioni sono destinati a cinque province lombarde ma il sindaco è in contatto con i colleghi degli altri capoluoghi veneti. «Nessuna volontà di buttarla in politica o in polemica, il governo ha fatto bene a dare un riconoscimento importante a questi territori, così come apprezzo ì tre miliardi per i Comuni italiani. Ma credo che anche le altre 19 province che per prime in Italia subirono le misure restrittive dall'8 marzo debbano avere un riconoscimento».

