LA FILIERA

PADOVA La filiera agroalimentare continuerà a lavorare a pieno regime. «Oggi più che mai rappresenta un asse portante del tessuto sociale», commenta il presidente di Cia (Confederazione italiana agricoltori) Padova, Roberto Betto. Ieri serrande abbassate nei supermercati di tutto il Veneto, come previsto dall'ordinanza firmata venerdì scorso dal Governatore Luca Zaia. «L'appello che mi sento di rivolgere ai cittadini continua Betto - è di non prendere d'assalto i punti vendita, dato che l'approvvigionamento degli stessi non si interromperà. La circolazione delle merci viene assicurata, non vi è nessun pericolo di scaffali vuoti».

«E soprattutto - osserva lo stesso presidente - una volta terminata l'emergenza, speriamo al più presto, non dimentichiamoci di questo settore, che già prima del coronavirus stava attraversando un momento di difficoltà; mi riferisco, ad esempio, al flagello della cimice asiatica che ha devastato le colture ortofrutticole dell'intero territorio». A tal proposito i frutteti padovani hanno registrato danni anche del 50%. «Ancora una volta viene chiaramente dimostrato che gli imprenditori agricoli rappresentano una categoria irrinunciabile: siamo come degli infermieri della società, lavoriamo la terra con l'obiettivo del bene comune».

LA SPESA

In tema di spesa, Cia Padova suggerisce di avvalersi di un nuovo servizio on line. A tal proposito basta andare sul sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/ e da lì ordinare le tipicità fresche della terra, ma anche prelibatezze e piatti della tradizione. La consegna avverrà a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Governo al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Inoltre, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell'acquisto sarà assegnata una parola d'ordine da utilizzare al ricevimento delle buste della spesa.

Per quanto riguarda le piantine da orto, invece, gli appassionati del pollice verde sono invitati a chiamare il garden più vicino alla propria abitazione per ordinare le orticole da mettere a dimora (nei propri terreni) quali, ad esempio, insalate, pomodori, zucchine, patate, carote, zucca, spinaci e sedano. Dato che i titolari hanno la possibilità di muoversi per effettuare consegne (rientra nella loro sfera lavorativa), la tradizione dell'orto di vicinato può venire salvata, dando così un minimo di respiro alla filiera. «Basta una semplice telefonata e le essenze arrivano a domicilio. In questi giorni i produttori della provincia si stanno attrezzando per venire incontro alle diverse esigenze. Diamo loro una mano a portare avanti le attività nell'attuale contesto di crisi».

IL FLOROVIVAISMO

Va però sottolineato che il distretto florovivaistico sta attraversando un periodo di forte criticità. Motivo per cui il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini, ha chiesto durante un tavolo ad hoc che «il Governo centrale intervenga immediatamente con l'istituzione di un fondo specifico per rispondere alla crisi del mercato e al mancato reddito». «Il nostro comprensorio conta 230 aziende precisa mentre il trend indica una riduzione dell'80%». Fra le altre istanze presentate al Ministro all'Agricoltura, Teresa Bellanova, «una moratoria su mutui, finanziamenti e pagamenti, alla luce del fatto che il comparto, pur rappresentando come fatturato il 5% della produzione agricola nazionale, non ha beneficiato di aiuti concreti derivanti dalla Pac, Politica agricola comune, o dall'Ocm, Organizzazione comune dei mercati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA