MASSANZAGO Amiche da sempre, entrambe novantenni, sono morte a soli quattro giorni l'una dall'altra nel periodo di Natale, accomunate dal Covid. É accaduto a Zeminiana di Massanzago: il 22 dicembre se n'è andata Flora Carraro e il giorno di Santo Stefano Agnese Pellizzon. Agnese viveva nella residenza per anziani Bressanin a Borgoricco; Flora era ospite della casa di riposo Don Orione a Trebaseleghe.

Fino a pochi anni fa le due donne erano inseparabili: entrambe avevano sposato due artigiani storici del paese. Agnese era la moglie dell'idraulico Aldo Fattoretto, detto Profilio ed era madre di due figlie; Flora aveva sposato invece il fabbro e distributore delle bombole a gas di Zeminiana Ferdinando Negro, detto Rito Patoco. Era mamma di tre figli. Le due amiche hanno condiviso ogni stagione della loro vita: si ritrovavano insieme per tutte le necessità familiari tipiche dei tempi in cui hanno vissuto. Agnese e Flora curavano i loro pollai, seguivano i figli e ad un certo momento della loro vita coniugale hanno cominciato a rispondere al telefono per fare da segretarie ai mariti che lavorano in tutte le famiglie di Zeminiana.

Due vite parallele, sempre sulla stessa lunghezza d'onda, legate da un filo invisibile ma duraturo che è quello della vera amicizia. Un legame che si è mantenuto vivo e inalterato fino alla fine. Entrambe amavano partecipare alle gite organizzate dalla parrocchia. Flora fino a qualche tempo fa aveva adottato un capitello a Zeminiana, dedicato a Maria Vergine, che curava con grande attenzione e passione; Agnese era una donna di una straordinaria generosità. A molti concittadini regalava delle marmellate o altre confettura contenute nei vasetti in vetro che lei stessa preparava.

Insieme e unite da sempre, dopo novant'anni non si sono lasciate nemmeno nell'ultimo viaggio. «Con la loro scomparsa se ne sono andate due donne che hanno fatto la storia del nostro paese - afferma dispiaciuto il sindaco di Massanzago, Stefano Scattolin - Tutti le conoscevano perché sapevano farsi volere bene. Oggi la comunità di Zeminiana piange due loro figlie che hanno saputo aiutare i loro mariti e la nostra cittadina a crescere nel tempo, dagli anni 50 ai giorni nostri».

