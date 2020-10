GLI ULTIMI CASI

AGNA Nuovi casi di Covid nelle scuole della provincia di Padova: tamponi di massa e sezioni in quarantena. Due nuove positività si registrano tra i bimbi delle materne ad Agna e Bovolenta. «Siamo stati informati nella serata di venerdì dal Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss che un alunno della scuola materna è risultato positivo al Covid 19, pertanto è stato attivato il protocollo stabilito» spiega il sindaco Gianluca Piva. «Alunni e insegnanti della sezione interessata verranno sottoposti a quarantena fiduciaria fino al 14 ottobre compreso e seguiranno l'iter previsto, con la serie di tamponi da effettuare».

A Monselice, nel vecchio ospedale, è stato approntato un centro logistico per la Bassa: qui ai bambini accompagnati da un genitore vengono infatti effettuati i tamponi direttamente in auto, per evitare il propagarsi del virus nel caso di positività. Il primo cittadino di Agna precisa anche che «il resto della scuola continuerà le attività didattiche nella normalità. Chi non ha avuto contatti stretti non è sottoposto né a tampone, né alla quarantena fiduciaria. La direzione della scuola materna parrocchiale sta seguendo la situazione con massima attenzione, nel rispetto dei protocolli indicati dalle autorità competenti».

Situazione analoga a Bovolenta, dove a dare le notizie è il vice sindaco Mauro Tassinato, che ha la delega alla Sanità: «Un alunno della scuola dell'infanzia Santa Maria degli Angeli è risultato positivo al Coronavirus: il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che gestirà il caso ha disposto la quarantena di due settimane per il solo nucleo epidemiologico interessato e non dei famigliari. Nella giornata di domenica è stato programmato il primo tampone ai soli bambini di quel gruppo».

Tassinato aggiunge anche qualche considerazione: «Non allarmiamoci inutilmente, questa situazione come tante altre nei paesi limitrofi è gestita dagli organi competenti e per questo invito tutti ad attenersi alle informazioni ufficiali che forniamo come amministrazione comunale, appena ne siamo a conoscenza».

Intanto la Regione ha emanato una nuova ordinanza che consente alle Aziende Sanitarie di effettuare i test rapidi a scuola agli alunni, mentre dai dati regionali le scuole con casi di Covid in Veneto sono 171 con 187 positività, su un totale di 707.814 alunni. Pari allo 0,003%.

Nicola Benvenuti

