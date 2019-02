«Aggiustami l'orologio» ma il pezzo sparisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPOSAMPIEROAveva un orologio antico da sistemare ereditato da un parente e si è rivolto ad un orefice di fiducia di Mogliano Veneto (Treviso). Un cittadino di Camposampiero di 66 anni, dopo aver atteso oltre un anno che la riparazione fosse perfezionata, ha intuito che qualcosa non era andato per il verso giusto e si è recato direttamente nella cittadina della Marca per sincerarsi di persona dell'accaduto. Arrivato in piazza Pio X ha trovato la saracinesca della gioielleria abbassata con un cartello appeso che non lasciava alcun dubbio:...