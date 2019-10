Affitto Ater: due mesi fa lo scontro con la Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Associazione nata dieci anni fa negli ambienti della sinistra padovana, Quadrato meticcio è una polisportiva nota soprattutto per la squadra di calcio. Fondato per protestare contro il progetto di un parcheggio al posto del campo da calcio di via Dottesio al quartiere Palestro, il vecchio comitato popolare è cresciuto anno dopo anno portando avanti anche attività culturali e legate all'inclusione. L'ultima foto pubblicata su Facebook celebra la vittoria dell'ultimo trofeo amatoriale, annuncia la prossima partita di...