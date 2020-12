Non solo le classiche renne, quest'anno a Natale spuntano anche le giraffe. Quelle di Este sono un gruppo di volontari che in queste festività porteranno saluti e messaggi di auguri ai propri concittadini. L'iniziativa si chiama Affacciati alla finestra e offre la possibilità di scambiarsi gli auguri di persona, incrociando il sorriso dei volontari che si fermeranno sotto la finestra del greetings catcher (ricevitore di auguri), nel rispetto delle norme anti Covid. Ma come funziona? Le Giraffe di Este raccolgono le richieste e poi fissano un appuntamento per l'incontro strada-balcone col diretto interessato o con i destinatari: il gruppo è a disposizione anche per fare da biglietto di auguri vivente. A portare i saluti, dal 21 dicembre al 6 gennaio, coppie di volontari che esibiranno il logo del gruppo, nato con l'obiettivo di favorire vicinanza e solidarietà in tempo di pandemia. La scelta ècaduta sulla giraffa perché è simbolo della mitezza e di un'altezza capace di superare il distanziamento imposto dall'emergenza. «Adesso la finestra è spesso l'unico contatto sicuro col mondo dicono i volontari . Allora perché non incontrarsi per un saluto, un sorriso, anche silenzioso, dalla finestra?». Per prenotare gli auguri contattare il 327-0710701 o scrivere a legiraffedieste@gmail.com M.E.P.

