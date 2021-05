Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DAL CAMPOCITTADELLA Per il Cittadella quella con il Venezia sarà la seconda finale dei play off in tre anni, il coronamento di una stagione vissuta sempre nelle primissime posizioni di classifica. Gli spareggi sono oramai diventati una costante sotto la guida di Roberto Venturato, i granata da cinque anni consecutivi terminano la regular season in zona promozione, ma è mancato l'ultimo gradino da fare, quello decisivo verso la Serie A.Alla...