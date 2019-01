«Adesso la sfida del salto di qualità internazionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTO«Il punto di forza della candidatura padovana? La serialità. Una caratteristica molto apprezzata dall'Unesco, basti pensare alle fortificazioni veneziane transnazionali o alle faggete vetuste sparse in tutta Europa». Non ha dubbi Giorgio Andrian, consulente Unesco del Comune di Padova, sulla validità del progetto Urbs Picta. E il via libera arrivato ieri da Roma gli dà ragione.Adesso quali sono i passaggi?«Inizia una fase complessa e delicata di valutazione internazionale ancora lunga. Il Centro del patrimonio mondiale di Parigi...