LE REAZIONI

PADOVA La parola chiave è reinvestire. Arrivano oltre 22 milioni di euro al Comune per le tasse non percepite durante la prima ondata di coronavirus? Che li rimetta in circolo. Questo, in sostanza, è il pensiero delle associazioni di categoria che premono anche per avere voce in capitolo sul piano di ripresa della città post-Covid. «Se entrano dei soldi nelle casse del Comune non possiamo che esserne felici, in questo modo potrà rimettere a posto i suoi bilanci e, soprattutto, investire nella ripresa a cui dobbiamo cominciare a pensare da subito per essere pronti commenta il presidente di Ascom, Patrizio Bertin Padova ha urgente bisogno di una riprogrammazione degli interventi su tutti i fronti, dalle infrastrutture alla socialità e l'amministrazione spero investa energie e risorse in questo. Prima cominciamo a pensarci e prima si potrà partire non appena la pandemia lo permetterà».

LA QUESTIONE

Il vero problema è che «tutto si è bloccato di nuovo sottolinea Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato e come si fa a pagare le prossime tasse se non si hanno soldi? Bene che al Comune siano arrivati questi fondi però resta un problema. Le tasse sono state spostate non annullate. E invece andrebbero diminuite per venire incontro alle imprese che ora più che mai stanno lottando per la sopravvivenza». Alcuni si sono visti abbassare l'affitto, riferisce Boschetto, ma solo per i mesi di marzo e aprile e ora che tutto si è bloccato di nuovo ma non ci sono aiuti per chi è in fascia gialla la situazione si è complicata ulteriormente. «I clienti giustamente pretendono che siano portati a termine i lavori entro la data stabilita ma anche qui ci sono delle difficoltà: per esempio, io al momento ho dei dipendenti in malattia perché hanno contratto il coronavirus dice Boschetto Come faccio? Per questo sostengo che questi 22 milioni di euro andrebbero reinvestiti nelle aziende, per aiutarle a sopravvivere. Anche perché non è chiaro quanto andrà avanti questa situazione. Quando arriverà il vaccino? Si vaccineranno le persone? Quando smetterà di essere un pericolo per la salute pubblica questo virus? Ci sono troppe incertezze ancora e questo crea una situazione di stallo che mette in crisi tutti i settori dell'economia».

LA COLLABORAZIONE

Non solo, le associazioni di categoria chiedono di essere coinvolte nella programmazione della ripartenza. «Noi viviamo il territorio, il lavoro, sappiamo bene come funziona e possiamo dare un grosso aiuto all'amministrazione comunale fa notare Bertin Mi spiace dire che finora non siamo mai stati coinvolti ad un tavolo serio, presieduto dal sindaco Sergio Giordani. Certo, il dialogo con l'assessore al Commercio, Antonio Bressa, è sempre aperto e lui si è sempre rivelato disponibile ma qui c'è la necessità di un piano ben congegnato, preciso e puntuale. Non dico che tutti i soldi vanno dati a noi, per carità, ci sono tantissime realtà in difficoltà e ognuno deve essere aiutato, la pandemia ha colpito tutti. Però se non si penserà alla ripartenza, coinvolgendo le categorie, invece di una ricchezza distribuita avremo una povertà distribuita».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

