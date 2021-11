Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE RISTRUTTURAZIONIPADOVA La lotta al coronavirus passa anche per l'ottimizzazione degli spazi di cura. Per questo in via Giustiniani sono pronti a partire cantieri per oltre 13 milioni di euro. Lavori che, da qui all'inizio del prossimo anno, cambieranno il volto della cittadella sanitaria.Tra gli investimenti più importanti c'è la ristrutturazione della centrale operativa del Suem 118, l'ampliamento del Pronto soccorso e la creazione di...