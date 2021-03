IL LUTTO

GRANZE Olimpia Tosatto, 86 anni, di Granze, è morta il giorno del compleanno del figlio Maurizio, che un destino crudele le aveva strappato ventidue anni fa. Il Covid se l'è portata via mercoledì, all'ospedale di Camposampiero. È qui che aveva contratto il virus. La sua parabola ospedaliera era iniziata il 20 dicembre, con il ricovero ad Abano Terme per un femore rotto. Poi l'anziana era stata trasferita a Camposampiero.

«Non siamo mai riusciti a parlare con lei, soltanto con i medici racconta il nipote Matteo . Loro hanno fatto il possibile ma a un certo punto abbiamo capito che purtroppo non c'erano molte possibilità che tornasse a casa». Il 13 marzo Olimpia avrebbe spento 87 candeline. È mancata il giorno del compleanno del figlio Maurizio, morto di leucemia nel 1999, a soli 41 anni. E se Olimpia nulla aveva potuto per impedire quella tragedia, era riuscita invece a salvare la vita alla sorella Anna, affetta da leucemia, donandole il midollo osseo. Di carattere mite e pacifico, l'anziana aveva lavorato in campagna. Olimpia lascia nel dolore il marito Luigi, la figlia Antonella, i nipoti, i fratelli e i tanti parenti.

Maria Elena Pattaro

