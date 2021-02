I LUTTI

Este perde uno dei suoi professori più stimati: lunedì si è spento Bernardo Canazza, docente di Chimica all'Itis e all'ex istituto magistrale Sacro Cuore. Aveva 93 anni e da una settimana era ricoverato all'ospedale di Schiavonia. Entrato per una frattura e con un quadro clinico già fragile, ha scoperto soltanto dall'esito del tampone di aver contratto il Covid-19. Vedovo e con due figlie, Canazza era originario di Ponso. Dopo la laurea è entrato in ruolo a Este, insegnando con passione a generazioni di studenti. «Finché la salute gliel'ha permesso ha avuto anche una vita sociale molto intensa racconta la figlia Sonia . Frequentava la parrocchia di Meggiaro e il Gabinetto di Lettura». Libri e viaggi erano due grandi passioni che condivideva con la moglie Graziella, mancata nel 2018.

Cordoglio a Villa del Conte è in lutto per la scomparsa del maresciallo dei carabinieri Romeo Favarin, 66 anni, deceduto martedì scorso all'ospedale di Treviso anche a causa del covid. Favarin è stato maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, già comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Padova, poi Comandante prima della Stazione di Limena e poi della Stazione di Vigodarzere. Ha trascorso gli ultimi 16 anni di servizio alla stazione dei carabinieri di Spinea. Era in pensione dal 2014. Era sposato e aveva due figlie. «Il nostro concittadino era stato insignito come Cavaliere di Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2000 - ricorda la sindaca Antonella argenti - Il maresciallo si è sempre distinto nella lunga carriera per diversi operazioni. Un uomo stellato anche nell'anima, poiché ha sempre partecipato, in prima fila, anche ad attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo. Lo terremo sempre nel cuore, anche per come ha saputo preziosamente dedicare la sua vita agli altri». Uomo pacato e semplice nei modi, quando era il momento di farsi sentire sapeva tirare fuori la grinta e determinazione necessarie.

Portato via dal Covid Scomparso Adriano Bulla, 77 anni, di Galzignano. Ex operaio presso l'hotel Splendid alle Teme di Galzignano era noto nel centro euganeo ed aveva un rapporto di amicizia molto stretto con il sindaco, Riccardo Masin. «Era un uomo mite e generoso - ha detto il primo cittadino - che amava molto il paese. Era lui che mi evidenziava situazioni sociali di disagio all'interno del territorio o problematiche particolari sulle quale mi consigliava di intervenire».

