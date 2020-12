LA STORIA

PIOVE DI SACCO Distanti purtroppo, ma vicini grazie agli angeli di Schiavonia. Legati fino all'ultimo da uno sguardo, da un sorriso, dall'affetto di una vita, da un abbraccio virtuale ma inestimabilmente prezioso. L'addio attraverso uno schermo, nei bui tempi del Covid, è il massimo che si possa desiderare. Ai familiari di Luigi Tino Fornaro lo hanno assicurato medici e infermieri del Covid hospital della Bassa, sempre presenti e instancabili, giorno dopo giorno.

«Papà se n'è andato senza che noi potessimo essergli vicini ma è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio dagli operatori sanitari di Schiavonia, ci tengo a sottolinearlo perchè siamo stati testimoni di quanto abbiano fatto per accoricare la lontananza nel tragico momento del distacco». Sono le parole do Claudio Fornaro, figlio di Luigi Tino, deceduto all'ospedale della Bassa Padovana, venerdì scorso. L'anziano risiedeva da sempre ad Arzerello, frazione di Piove di Sacco e aveva compiuto 90 anni lo scorso 26 marzo. «Non so dove mio padre abbia contratto la malattia, certo è che nel marzo scorso aveva avuto un infarto, dal quale si era ripreso, ma che, data l'età, aveva lasciato su di lui delle conseguenze. Lo scorso 29 novembre ci siamo accorti che aveva gli stessi sintomi della prima volta e così il 118 lo ha prelevato da casa e accompagnato al pronto soccorso di Piove, da qui è stato trasferito a Schiavonia, dove è deceduto. Come famiglia siamo grati per l'impeccabile disponibilità del personale ospedaliero».

IL CONTATTO

Claudio, affermato imprenditore nel settore della produzione di detersivi per autovetture, racconta con commozione. «Non passava giorno che non arrivasse una videochiamata dal Reparto Covid 7 del Madre Teresa di Calcutta, dove papà è stato davvero ben curato dai sanitari, che quotidianamente ci hanno informato sia dei progressi sia delle criticità della sua condizione. Lo abbiamo sentito anche il giorno prima che mancasse». Luigi Tino sembrava reagire bene alle cure, poi però un'ulteriore crisi cardiaca ha compromesso definitivamente il suo fisico già provato, portandolo al decesso. I funerali saranno celebrati martedì 15 alle 10 nella chiesa parrocchiale di Arzerello.

Fornaro era in pensione da quasi trent'anni: aveva iniziato a lavorare giovane come autista di camion e dopo il raggiungimento della pensione si era dedicato alla sua passione: la terra e l'orto vicino a casa. «Una vita semplice quella di mio padre, molto legato alla famiglia, alla mamma Eleonora, a me, unico figlio, e ai nipoti Roberta e Marta. Ha avuto anche la fortuna di essere bisnonno di tre piccoli», sottolinea il figlio. «Negli ultimi mesi non era del tutto autonomo nella gestione dell'orto e io mi ero offerto di aiutarlo, ma certo non avevo la cura e l'attenzione che aveva lui, quasi fosse una sua creatura. Non mancava di farmi notare che per coltivare la terra il contadino deve essere paziente, un insegnamento che mi resterà nel cuore di sicuro, come tanti altri di mio papà». «Ci tengo davvero a ringraziare tutti i sanitari che lavorano in ospedale e che hanno avuto tanta attenzione per il papà».

LA GRATITUDINE

Un sentimento, quello della riconoscenza rivolta ai sanitari, condiviso da molti. Ieri mattina, nel Duomo di Conselve, si sono celebrate le esequie di un altro anziano deceduto per Covid, Pasquale Tridello, scomparso l'8 dicembre al Craup di Piove di Sacco, all'età di 93 anni. Nel corso del funerale le preghiere dei fedeli, composte dalle nipoti, erano dedicate non solo al nonno, ma anche ai sanitari e a quanti si stanno adoperando nella lotta al Coronavirus. Sempre in zona, ad Agna, durante la Fase 2 dell'epidemia da Covid-19, la giunta guidata da Gianluca Piva, nel mese di maggio, ha deliberato, prima in Italia, l'intitolazione di una delle piazze principali del paese agli Eroi della Sanità. Quest'iniziativa, con il supporto del deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, è stata poi replicata in molte altre realtà a livello nazionale.

N.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA