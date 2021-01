L'AGRICOLTORE

STANGHELLA Si è spento ieri mattina all'ospedale Madre Teresa di Calcutta Amedeo Quaglia, 92enne di Stanghella. Negli ultimi mesi la salute dell'anziano, che viveva in via Canaletta Superiore con la figlia, si era fatta via via più cagionevole. A inizio dicembre, a causa di una piccola frattura, aveva dovuto essere ricoverato a Camposampiero. Dimesso poco prima di Natale, era stato a casa solo pochi giorni: l'aggravarsi delle sue condizioni di salute aveva reso necessario il ricovero a Schiavonia nei primi giorni di gennaio. Era risultato positivo al covid. Amedeo era stato un gran lavoratore, nel settore dell'agricoltura. E il suo impegno è stato grande anche nella comunità. Medaglia d'oro Avis, Amedeo era un fervente cattolico e fino a quando la salute glielo ha permesso si è sempre recato a messa, ben riconoscibile in sella alla sua bicicletta. Il 92enne era un vero gigante buono, sia per la sua imponente statura sia per la sua caratura morale. Negli ultimi anni è stato accudito dalla figlia e dalla nipote Elisa e ha vissuto l'ultimo periodo con particolare felicità, perché fra qualche giorno sarebbe diventato bisnonno.

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA