L'OPERAIO

CURTAROLO Si celebrano oggi alle 15,30 nella chiesa arcipretale di Pieve di Curtarolo, le esequie di Valter Preciso, il pensionato di 86 anni mancato a causa del Coronavirus, molto conosciuto in paese per il servizio decennale come nonno vigile in varie scuole del comune. Lascia la moglie Ada, i figli Loredana, Denis e Fabio, il genero Enrico, le nuore Sabrina e Sabina, gli adorati nipoti Erika, Nadir, Marco, Debora, Nicolas e Daniel, il fratello Danilo, i cognati e le cognate.

Persona forte, Valter Preciso ha lavorato come operaio in un'azienda di Padova per 37 anni, raggiungendo il posto di lavoro in bicicletta. Le due ruote erano la sua passione. Una persona dinamica e pronta a mettersi a disposizione degli altri come dimostra il servizio di nonno vigile svolto da pensionato. Il suo dinamismo è stato fortemente rallentato nel marzo scorso quando è stato colpito da un ictus. Il distacco è avvenuto il 31 dicembre quando si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Camposampiero dove si è ammalato di Covid. Per la famiglia non è stato più possibile vederlo, forzatamente isolato nella struttura.

M.C.

