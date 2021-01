MISSIONARIO

FONTANIVA Una vita dedicata alla fede a servizio degli ultimi del mondo, mantenendo sempre un fortissimo legame con la terra che gli ha dato i natali, San Giorgio in Brenta, frazione di Fontaniva. Cittadina che oggi alle 10,30, nella parrocchiale, gli tributerà l'ultimo saluto terreno. Ad 88 anni il cammino del padre salesiano Tarcisio Didonè è stato interrotto dalle conseguenze del Coronavirus. Giovedì a mezzogiorno un arresto cardiaco gli è stato fatale. I sanitari dell'ospedale di Montebelluna (Treviso) dove il sacerdote era ricoverato dall'ultima settimana di dicembre positivo al Coronavirus, hanno provato il tutto per tutto. Si sono dovuti purtroppo arrendere. Don Tarcisio stava trascorrendo gli anni del riposo nella sede dei salesiani di Castello di Godego (Treviso) dove c'è anche la rinomata comunità educativa con la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Lascia la sorella Rita, dodici nipoti e numerosi tra pronipoti e trisnipoti. L'ordinazione sacerdotale era avvenuta il 25 marzo del 1962, mancavano due anni al suo sessantesimo di sacerdozio. Una scelta profonda quella di don Tarcisio che l'ha visto impegnato in missione per 45 anni in Venezuela, in varie sedi, e dove ha svolto attività di insegnamento, per un periodo anche all'interno delle comunità penitenziarie. La dolorosa notizia è giunta nel paese sudamericano con il quale il sacerdote non ha mai smesso di mantenere legami e la cui preziosa opera non è stata assolutamente dimenticata, anzi, ha prodotto tanti frutti, materiali e spirituali. Rientrato in Italia, per alcuni anni è stato parroco a La Spezia, in Liguria, e poi in Toscana, ad Arezzo. Giunto agli anni del riposo dal servizio diretto, ha scelto di rientrare nella sua regione, vivendo nella comunità di Castello di Godego appunto, che dista pochi chilometri da San Giorgio in Brenta. Una persona studiosa e legatissima al paese d'origine tant'è che gli ha voluto tributare, dopo un'attenta e precisa ricerca un libro dov'è tracciata la storia. Si intitola Paese mio San Giorgio in Brenta, uno scrigno che si apre. Amava anche la poesia, numerose le sue composizioni raccolte in vari volumetti. Era da sempre appassionato anche di arte, della pittura, che ha potuto praticare soprattutto in questi ultimi anni. Si può definire certamente il suo hobby. «Lo zio soffriva di problemi cardiaci - ricorda la nipote Daniela - è sempre stata una persona molto attiva e quanto accaduto ci dà profondo dolore. Ci hanno contattato anche dal Venezuela per farci le condoglianze. Vediamo proprio in questo frangente come il bene che ha fatto gli venga riconosciuto anche se lui è sempre stato una persona molto semplice e che non cercava clamore o visibilità. Il 26 dicembre scorso, giorno di Santo Stefano, ha telefonato dall'ospedale al pronipote Stefano per fargli gli auguri per l'onomastico. Al telefono io l'ho sentito l'ultima volta il 29 dicembre. Giovedì mi hanno avvista che era mancato improvvisamente. Non ce lo aspettavamo proprio. Riposerà qui a San Giorgio in Brenta, la sua terra amatissima».

Michelangelo Cecchetto

