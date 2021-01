IL DRAMMA

CURTAROLO Uno strettissimo legame quello tra Silvio Pagetta e la moglie Erta Bertoli sposati da decenni a Pieve di Curtarolo. La differenza di 13 anni, 77 lui e 90 lei, non pesava affatto perchè davanti all'amore non c'è età anagrafica che tenga. I figli Stefano e Nicola il frutto della loro salda unione. Tra Silvio e Berta immutato l'affetto, anzi, ancor più forte il loro legame via via che gli anni affievoliscono le forze fisiche, ma non i sentimenti. Ed assieme, quasi fosse un destino, ecco arrivare il Coronavirus. Ad inizio dicembre viene riscontrata per entrambi la positività. Purtroppo l'identico inizio non ha avuto una uguale conclusione. Erta si è negativizzata, guarita, Silvio non ce l'ha fatta ed è mancato venerdì scorso nell'ospedale di Cittadella dov'era ricoverato da diverse settimane. Per lui i giorni hanno portato un aggravamento rendendo necessario il ricovero ospedaliero. Due settimane di terapia intensiva, poi in pneumologia ed alla fine in medicina. Le cure non hanno sortito nessun effetto e poco dopo le 18 di venerdì il decesso. «Il giorno prima, giovedì, - racconta il secondogenito Nicola - ha chiesto al personale di fare una videochiamata. Ha voluto vederci, sentirci, forse quasi sentisse qualcosa. Ci ha chiesto di andare da lui, gli abbiamo detto di tener duro e che ci saremo rivisti prima possibile». Il dolore della forzata ma necessaria distanza si aggiunge a quello della dipartita. Una persona laboriosa Silvio Pagetta che, nonostante una difficoltà di deambulazione, si è sempre dato da fare anche in questo ultimo periodo con la moglie costretta sulla sedia a rotelle. Ha lavorato come falegname, ha fatto la guardia giurata e poi è stato commesso nella nell'ospedale di Padova. Era appassionato di musica e di canto Silvio, mai fermo un istante, capace di fare moltissimi utili lavori, attento alla cura della casa. Per una decina d'anni, dal 1990 al 2000, ha prestato servizio volontario come sacrestano nella chiesa di Pieve dove martedì ci sarà la preghiera di suffragio e mercoledì la celebrazione delle esequie. La famiglia, pur colpita dal grave lutto, invita quanti lo desiderino, a donare quanto per gli omaggi floreali, quale offerta all'Istituto oncologico veneto di Padova. Segno di solidarietà, altruismo ed attenzione verso chi è nella sofferenza. Silvio voleva così.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA