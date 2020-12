IL DOLORE

VIGONZA É accaduto tutto all'improvviso e nel giro di quattro giorni il Coronavirus si è portato via Renzo Favero, 68 anni, di Vigonza. Prima il contagio, poi il tampone positivo e infine il malore. Così si è spenta la vita dell'ex autotrasportatore. Ancora incredule la famiglia dell'uomo che in soli quattro giorni ha perso la sua colonna portante.

Renzo Favero, originario di Cadoneghe, da qualche anno si era trasferito in una bella casetta in via Manara a Vigonza, proprio ai confini con il suo comune di origine. Conosciutissimo per il suo carattere estroverso e il suo essere sempre di buon umore, Renzo aveva fatto il tampone a Natale e due giorni fa è arrivato l'esito positivo all'esame. «Non riesco a crederci che sia accaduto - racconta in lacrime la figlia Lara - Eppure papà adesso non c'è più. Soffriva di altre patologie e sicuramente il Covid è stato il colpo finale. Era casa e non ha fatto neanche in tempo ad andare all'ospedale: ieri sera (lunedì per chi legge, ndr) verso le 19 si è sentito male all'improvviso, e non riusciva a respirare, probabilmente a causa di un'embolia polmonare. Purtroppo il suo cuore non ha retto e il fisico ha ceduto. Quando ci siamo resi conto del suo improvviso aggravarsi, abbiamo immediatamente chiamato il 118 e l'ambulanza è arrivata subito, in pochissimi minuti, ma mio papà purtroppo era già morto».

Nonostate il dolore, Lara ha parole di affetto per i sanitari che hanno soccorso il genitore. «Nella tragedia che si è capitata, vorrei ringraziare i medici e gli infermieri dell'ambulanza che a quell'ora erano in servizio perché sono stati eccezionali, bravissimi e hanno avuto tanta comprensione per noi che eravamo disperati. Hanno fatto di tutto per cercare d salvarlo». Renzo Favero non era un volto noto solo a Vigonza. «Mio papà, per via del suo lavoro di autotrasportatore, era molto conosciuto anche a Padova oltre che a Cadoneghe e Vigonza. Siamo disperati, purtroppo questo virus è maledetto: non guarda in faccia nessuno e ti strappa via gli affetti più cari lasciando un grande vuoto dentro, tanto dolore e tristezza».

Lorena Levorato

