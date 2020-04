IL REPORT

PADOVA Nelle ultime 24 ore sono state segnalate altre quattro morti per Coronavirus. All'ospedale di Camposampiero ieri pomeriggio non ce l'ha fatta Dora Carraro, vedova di 90 anni residente nell'Alta Padovana. Un altro decesso è stato registrato in Azienda ospedaliera. Un uomo residente a Padova è deceduto al Covid Hospital di Jesolo, dov'era stato ricoverato perché risultato positivo al coronavirus. Si tratta di Giuseppe Garbin, di 76 anni. Nato a Vicenza, è residente a Padova, anche se risulta domiciliato a Conegliano. L'ultimo report emesso da Azienda Zero attribuisce un decesso anche all'Istituto oncologico Veneto di Padova, ma nelle scorse ore sono giunte precisazioni da parte della direzione dell'ex Busonera. L'istituto comunica che si tratta di un decesso Covid-free. La paziente ricoverata nella struttura di via Gattamelata, quindi, era negativizzata ed è mancata a causa di patologie pregresse. Un altro decesso si riferisce all'anziana Amelia Parolo, ospite della casa di riposo di Bovolenta, di cui si è già riferito ieri.

I DATI

Dal 21 febbraio ad oggi sono stati coinvolti dall'epidemia 3.836 soggetti in provincia di Padova, le vittime sono 238. Tra ieri e martedì si registrano solo 9 nuovi casi di Coronavirus. I positivi al tampone sono 1.163 mentre i negativizzati virologici sono 2.435. Scende il numero dei padovani in isolamento domiciliare, sono uscite dalla quarantena 31 persone tra ieri e martedì. Complessivamente sono in isolamento 1.108 soggetti. Calano anche i ricoveri. Negli ospedali padovani sono assistiti 186 pazienti positivi e 56 negativizzati. In totale quindi sono degenti 242 soggetti. Gli assistiti nelle terapie intensive sono 12 in Azienda ospedaliera e 5 a Schiavonia. Facendo un focus sul cluster di Vo', rimangono 88 i casi complessivi. Nel paese del primo focolaio nella giornata di lunedì era stato individuato un nuovo caso.

IL LUTTO

La scorsa notte si è spenta Dora Carraro, 90 anni, la regina delle stoffe a metro dei commercianti ambulanti del Camposampierese. La donna da tempo soffriva di diverse patologie e da due anni e mezzo viveva al centro servizi Bonora a Camposampiero. Domenica scorsa si è sentita male e la guardia medica di turno ha pensato di ricoverarla all'ospedale di Camposampiero. Il tempo di arrivare al pronto soccorso e constatare che la signora era positiva al covid-19 che, immediatamente, è stata trasferita nel reparto malattie infettive a Padova, dove è morta tra la notte di lunedì e ieri mattina. Dora non si è mai sposata ed ha vissuto con la famiglia del fratello Francesco a Fiumicello. Conosciutissima in paese, ha iniziato a lavorare a soli 15 anni trainando in bicicletta il carrettino delle stoffe anche fino a Dolo, nel veneziano. Una donna tutta casa, chiesa e lavoro. Dora Carraro ha lavorato fino a cinque anni fa, superando brillantemente la soglia dei 85 anni. La famiglia Carraro ora ha un negozio di abbigliamento in centro a Fiumicello e fino a qualche tempo fa Dora era sempre presente. La novantenne signora delle stoffe, undici anni fa, dalle mani dell'allora sindaca di Campodarsego Candiotto, ha ricevuto una medaglia d'oro al lavoro per la sua instancabile attività commerciale. Dora Carraro per i familiari e gli amici ha sempre dimostrato una inesauribile forza di volontà e abnegazione per il lavoro. Da tanti anni la regina delle stoffe a metratura (dal carrettino di una volta si è passati ad un moderno furgoncino presente nei mercati settimanali della zona) era iscritta all'associazione Confesercenti. «Un esempio per tutti - la ricorda il delegato del camposampierese Lorenzo Casa - soprattutto per le nuove generazioni». Non è stata ancora fissata dal parroco del paese don Damiano la data per l'ultimo saluto.

