Ancora lutti causati dal coronavirus, a Stangella e a Borgoricco. Nel comune della bassa ha suscitato profonda commozione la notizia della scomparsa di Maria Azorina Bellotto, per molti anni parrucchiera in paese, spentasi la scorsa domenica a 85 anni all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia, dove era ricoverata dallo scorso venerdì a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il fisico di Maria, come tutti la conoscevano in paese, era già debilitato da patologie pregresse. Il suo quadro clinico si è aggravato, purtroppo in modo irreversibile, quando ha contratto il covid. E alla fine non c'è stato più nulla da fare.

«Maria abitava verso la fine di via Santa Caterina, proprio vicino all'incrocio con via Pascoli, dove sorge il capitello in onore della Madonna, quindi, sotto lo sguardo della Madre di Dio la ricorda don Francesco in un lungo scritto pubblicato sulla pagina Facebook della parrocchia - Tutti ricordiamo Maria come una signora sempre in ordine e composta, sia nel portamento esteriore come anche nei suoi lineamenti interiori; era sempre gentile».

Don Francesco ha voluto ricordare soprattutto il profondo legame che univa Maria e il marito, Pietro Brondin, lo storico macellaio di piazza Pighin, scomparso ormai da diverso tempo. «Qualche anno fa, la morte del marito Pietro, l'aveva molto provata e questo aveva determinato in lei quella riservatezza che la portava a chiedermi di non nominarlo quando mi domandava di celebrargli una Santa Messa di suffragio racconta ancora don Francesco - Solo sentire il suo nome generava in lei quella nostalgia che lasciava trasparire il grande legame che l'aveva tenuta unita al suo sposo in vita e che continuava ancora, seppur in una dimensione diversa. Maria ha continuato a vivere nella sua casa, vicina ai figli e nipoti, rimanendo per tutti loro un punto di riferimento importantissimo, essenziale. Mi parlava sempre con grande senso di riconoscenza della sua famiglia, per lei, era il suo tutto».

Manuela, Nicoletta e Mattia, i tre figli, l'hanno a loro volta sempre sostenuta e le sono sempre stati accanto, soprattutto negli ultimi mesi, quando il suo stato di salute si è fortemente indebolito.

La comunità di Stanghella si è stretta attorno alla famiglia Bellotto-Brondin. Maria era molto conosciuta e benvoluta, i suoi modi e il suo buon carattere le erano valsi la stima e l'affetto dei suoi concittadini. Il funerale di Maria sarà celebrato domani nella chiesa parrocchiale di Stanghella, mentre già oggi alle 17.30 sarà recitato il Santo Rosario in sua memoria. Camilla Bovo

Un altro lutto invece a Borgoricco, dove le complicanze legate al Covid-19 hanno ucciso il novantenne Giorgio Currì. Aggravato già da precedenti patologie, nelle ultime settimane il suo quadro clinico è peggiorato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. E' deceduto in ospedale a Camposampiero nonostante il personale medico che l'ha seguito abbia fatto di tutto per salvarlo.

