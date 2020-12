I NUMERI

PADOVA Rallenta la corsa della pandemia, tra sabato e domenica si registrano 375 nuovi casi e tre decessi legati al Covid-29. Dal 21 febbraio ad oggi si contano 569 vittime. All'ospedale di Camposampiero non ce l'ha fatta un 80enne originario di Vigodarzere. Nella struttura ospedaliera di Piove di Sacco è mancata una ottantenne residente a Padova. All'ospedale di Cittadella è spirato un 87enne, residente nello stesso comune. Nei giorni scorsi è morta a Schiavonia anche una signora di 72 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco. I positivi al tampone sono 17.519. Scende a 470 il numero di ricoveri negli ospedali, sei degenze in meno nel giro di 24 ore. Sono 69 i pazienti in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità sono assistiti altri 61 pazienti.

A SCHIAVONIA

Sant'Angelo di Piove di Sacco registra un nuovo decesso per Covid: si tratta di Maria Coccato, vedova Rampin di 72 anni, deceduta all'ospedale di Schiavonia nella giornata di venerdì. Qui la donna era ricoverata ormai da alcune settimane, dopo aver contratto il Covid: le sue condizioni si sono poi aggravate fin al sopraggiungere della morte. Maria Coccato era vedova da qualche anno del marito Giorgio Rampin, molto noto in paese per l'attività di palchettista, iniziata quasi cinquant'anni fa e proseguita ora dal figlio Gianluca. Quattro i figli della coppia: oltre a Gianluca le tre figlie Marina, Lorena e Barbara, tutti sposati. Infatti Maria Coccato Rampin era felice nonna di ben undici nipoti, ai quali era molto legata e che ora la piangono. Anche per l'attività del marito, Maria Coccato era una figura ben nota a Sant'Angelo e fino a qualche tempo era facile incontrarla in uno dei negozi del centro del paese, motivo per cui la sua morte repentina e ad una età non certo avanzata ha suscitato profonda commozione in paese. La scorsa settimana era deceduta un'altra donna di Sant'Angelo, sempre del 1948, ricoverata all'ospedale di comunità Covid di Montagnana. Le esequie di Maria Coccato saranno celebrate mercoledì 9 dicembre alle 10.30 nella chiesa arcipretale di Sant'Angelo, dove la sera prima, alle 19 sarà recitato il rosario in suo suffragio.

AL PIETRO COSMA

Salgono a cinque i decessi per Covid a Vigodarzere nel giro di un mese. Sabato è mancato F.G., 80 anni, da qualche settimana ricoverato all'ospedale di Camposampiero per uno scompenso cardiaco. Quando l'anziano è entrato al Pietro Cosma il tampone era negativo. L'anziano ha contratto il Coronavirus durante il ricovero ospedaliero. E così dal reparto di geriatria è stato trasferito in quello dedicato agli infettivi, ma dopo pochi giorni l'ottantenne è deceduto.

