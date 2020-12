IL LUTTO

CONSELVE Addio Lariano, uomo dalle mani e dal cuore d'oro: ha suscitato emozione a Conselve la scomparsa di Lariano Cinetto, 66 anni, deceduto domenica mattina all'ospedale di Schiavonia. Pensionato, soffriva di altre patologie da qualche anno. Ha contratto il Covid ai primi di dicembre, quindi il ricovero in ospedale, subito in terapia intensiva. Il suo cuore ha cessato di battere quasi all'improvviso.

Lariano era originario di Albignasego, orfano in tenera età del padre. Da ragazzo aiutava la famiglia alternando lo studio al lavoro in una bottega per riparazioni di biciclette, arte che lo ha accompagnato per tutta la vita. É stato tecnico alla Saimp di Padova; con la crisi dell'azienda nei primi anni 2000 si era interessato, come sindacalista, delle liquidazioni dovute al personale, combattendo perchè i diritti dei lavoratori fossero riconosciuti. Successivamente aveva trovato lavoro alla Puma di Tribano, dalle vicende travagliate. Anche in questo caso si era speso per i colleghi lavoratori rimasti senza occupazione. Sposato con Carla, la coppia ha due figli: Lavinia, infermiera, e Lorenzo, molto conosciuto in paese, dove è apprezzato animatore del Grest ed educatore di Azione Cattolica. «Ho accompagnato papà in Pronto Soccorso l'8 dicembre. Da allora non lo abbiamo più visto ed è questa la cosa più triste. Avevamo qualche speranza di ripresa, poi forse anche le patologie di cui soffriva sono state una concausa della morte - racconta Lorenzo - Mio padre era una persona mite, buona. Da bambino mi accompagnava in Duomo e all'arciprete don Angelo era solito consegnare una busta con i risparmi da devolvere ai poveri».

N.B.

