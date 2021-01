IL DIRIGENTE

PADOVA É deceduto mercoledì all'Azienda ospedaliera, all'età di 85 anni, il dottor Vittorio Guardalben. Già colpito da una malattia cronica da oltre dieci anni, Guardalben è risultato positivo al tampone del virus Covid-19 a poche settimane dalla morte.

Per anni Guardalben ha lavorato alla Regione Veneto come dirigente generale all'Urbanistica e successivamente direttore generale all'Ambiente. Viveva in zona Portello, assieme ad un badante che fino all'ultimo lo ha seguito con attenzione e affetto. La sua vita personale è stata segnata da due tragedie familiari, che hanno lasciato in lui vuoti incolmabili. Prima la morte della moglie a causa di una grave malattia, poi la morte del figlio. Il dottor Guardalben lascia nello sconforto i cugini Giorgio e Giuseppe. Guardalben amava giocare a bridge, faceva parte del circolo di Padova. Altra passione era l'opera: aveva una collezione di dvd e si faceva accompagnare a Milano o a Roma per assistere a qualche spettacolo. Lo ricorda l'amica Giancarla Niero: «Una persona rude, ma mite e deliziosa. Sul lavoro Vittorio era molto stimato e apprezzato».

