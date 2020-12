IL LUTTO

VIGONZA Il Covid si porta via anche Giorgio Benato, 80 anni, lo storico casolino di Vigonza. Era nato il 29 febbraio del 1940 e da ragazzino aveva iniziato ad aiutare il padre in bottega, insieme al fratello. Spirito curioso e vivace, lavoratore instancabile, Giorgio aveva un'autentica passione per la letteratura italiana e per l'arte che aveva coltivato, nel poco tempo libero, fin da giovane.

«Se n'è andato in un mese racconta Piero Quarti, il genero - A inizio novembre è risultato positivo e dopo tre settimane di cure a casa è stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Dopo due settimane di degenza mio suocero è stato dimesso ma dopo altri sette giorni di cure a casa con l'ossigeno è stato ricoverato nuovamente perché faticava a respirare: è stato portato al reparto infettivi e intubato. Pochi giorni fa c'era stato un leggero recupero che aveva fatto pensare per il meglio tanto che i medici era fiduciosi. Mia moglie è riuscita a fare una videochiamata al padre e, senza saperlo, si sono salutati invece per l'ultima volta. Poi però è arrivato il drastico peggioramento e sabato pomeriggio è morto. Giorgio era un uomo in gambissima, instancabile lavoratore e generoso. Nonostante l'età era pieno di interessi, curioso e sempre pronto a dare una mano ai figli e ai suoi adorati nipoti».

LA FAMIGLIA

Anche la moglie Gabriella è risultata positiva ma asintomatica. Coincidenze del caso, la donna ha terminato il periodo di quarantena proprio il giorno in cui il marito è venuto a mancare. Lo storico negozio di alimentari, il primo aperto a Vigonza, ha chiuso i battenti a dicembre di tre anni fa, dopo oltre sessanta di attività. Quel giorno ci fu un brindisi collettivo per testimoniare il ringraziamento della comunità verso la professionalità e la disponibilità che Giorgio Benato, con la moglie Gabriella e il figlio Giovanni, ha dimostrato ai suoi clienti che con il passare del tempo sono diventati veri amici. La scomparsa di Giorgio lascia nel dolore anche la figlia Caterina e l'altro figlio Tommaso. Dello storico negozio ora resta aperta solo una parte dedicata alla rivendita di tabacchi. «Giorgio ha dedicato una vita al lavoro e ai suoi clienti - dice ancora il genero - Per lui quella bottega era la sua vita: nonostante i suoi 80 anni, mio suocero era un punto di riferimento per tutti noi. Lui c'era sempre per tutti e si dava da fare con una forza ed una energia che mi stupiva e meravigliava. Il vuoto che lascia è grande e sarà difficile colmarlo». L'ultimo saluto a Giorgio Benato sarà celebrato venerdì alle 15 nella chiesa arcipretale di Vigonza.

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

