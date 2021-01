IL CORDOGLIO

BATTAGLIA TERME Dolore nella comunità di Battaglia Terme per la scomparsa di Franca Resente Belluco, 80 anni, ennesima vittima del Coronavirus. La notizia del decesso è giunta in paese ieri nelle prime ore della mattina creando un senso di vuoto ed impotenza. Da qualche tempo l'ottantenne era ricoverata in ospedale a Schiavonia. Tutto è cominciato con i classici sintomi dell'influenza, poi sono comparse le caratteristiche del Covid-19. Il successivo test molecolare ha sciolto ogni dubbio. Il virus negli ultimi giorni si è manifestato in tutta la sua gravità e nel primo giorno dell'anno l'anziana ha smesso di vivere. Una vita come casalinga, vedova, ha cresciuto con amore i figli Nadia e Claudio. Era benvoluta da tutti ed era la gioia dei suoi nipoti. Amava ancora oggi essere indipendente, seguire le faccende di casa e rimanere aggiornata con la cronaca locale e nazionale. L'ultimo saluto a Franca Resente Belluco è fissato per martedì alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Battaglia Terme. Oltre ai familiarii, amici e conoscenti che l'hanno conosciuta e apprezzata vorranno presenziare al rito funebre.

