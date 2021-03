I LUTTI

PROVINCIA Si allunga di giorno in giorno il tragico elenco delle persone morte a causa del Covd.

In meno di una settimana il Coronavirus non ha purtroppo lasciato scampo a Enzo Terribile, mancato all'ospedale di Cittadella. Aveva 65 anni. Lascia la moglie Graziella Sartore ed i figli Cristian, Erica e Selena. Era molto conosciuto a Fontaniva e non solo. Per alcuni anni aveva gestito un bar a Santa Croce Bigolina e poi una gastronomia a Fontaniva. Gli ultimi anni di lavoro li ha trascorsi in fabbrica. Era in pensione da poco più di tre anni. Spiega il figlio Cristian: «Papà era cardiopatico, ma stava attento. Tutto è capitato in pochi giorni. In ospedale era anche stato sottoposto ad una operazione. Era riuscita, poi il tracollo». La moglie Graziella sta concludendo l'isolamento. «Ora siamo in apprensione - conclude Cristian - per la nonna materna che è ricoverata a Schiavonia sempre a causa del Covid-19».

Legnaro piange la scomparsa di Giorgio Sanavia, per lungo tempo gestore del Cad, Centro Acquisti Detersivi, uno dei primi supermercati del settore igiene e bellezza nella Saccisica. Aveva 68 anni e dalla fine di dicembre era ricoverato a Schiavonia. «Speravamo che potesse andare verso un progressivo miglioramento, papà si era anche negativizzato nel frattempo; ci vedevamo attraverso il tablet, poi invece è intervenuta una infezione, che se lo è portato via», racconta commossa la figlia Debora. Una vita non facile quella di Sanavia, che aveva affiancato il suocero Guerrino Vettorello, che aveva avviato il supermercato Cad in via 2 Giugno, dopo aver sposato la figlia Sonia, scomparsa per malattia in giovane età 28 anni fa. Giorgio poi si era risposato con Olga, mentre nel 2011 aveva chiuso l'attività. Coltivava la passione di realizzare piccole grotte di Lourdes in pietra, da credente quale era.

GRAN LAVORATORI

Lutto anche a Busa di Vigonza per la scomparsa di Luigi Contado, 77 anni. Molto conosciuto nella frazione, e non solo, Contado era il suocero del titolare della Carrozzeria 2001 di via Verona. «Mio papà si è sempre dedicato alla famiglia, un gran lavoratore, instancabile racconta la figlia Ileana - Da qualche anno erano subentrati problemi cardiaci e questo l'ha costretto a fermarsi». Da quando era rimasto vedovo, Luigi si era trasferito da Bosco di Villaguattera a Busa, per stare con la figlia. «L'ho accompagnato in ospedale e prima di tornare a casa gli ho detto di stare tranquillo. E invece le sue condizioni sono via via peggiorate fino a domenica notte quando il suo cuore si è fermato. Se n'è andato da solo e questa è la cosa peggiore».

È bastata una settimana in ufficio perché il Covid lo aggredisse e lo portasse via. Marino Tono, 85 anni, noto imprenditore padovano e fondatore della Tono Impianti è mancato domenica. «Da quando è scoppiata la pandemia è rimasto chiuso in casa, ne era impaurito spiega il figlio Marco Tono che porta avanti l'azienda paterna Nell'ultimo periodo ha deciso di uscire, è venuto in ufficio una settimana e deve essere venuto a contatto con qualche positivo. Sia lui sia mia madre sono risultati positivi, lei fortunatamente con sintomi non gravi. Mio padre ha continuato a peggiorare, il personale sanitario ha fatto di tutto. Li devo ringraziare per l'umanità che hanno dimostrato». Insignito cavaliere del Lavoro nel 1980, Tono ha cominciato come apprendista fino a costruire l'azienda attuale. Negli anni Ottanta ha cominciato a lavorare con la Libia, per lui una punta di diamante, dove ha trascorso anni molto intensi. I figli Marco e Oriana, la moglie Egidia lo ricordano come un gran lavoratore, un uomo dal carattere forte e deciso. Trattava i suoi dipendenti come se fossero parte della sua famiglia. Il funerale si terrà sabato mattina nella chiesa di Santa Sofia.

(Hanno collaborato Nicola Benvenuti, Michelangelo Cecchetto, Lorena Levorato, Silvia Moranduzzo)

