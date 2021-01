IL RELIGIOSO

GALZIGNANO Un uomo pratico, intraprendente, determinato e coraggioso. Così i residenti più anziani di Galzignano ricordano don Elio Tumolero, il sacerdote originario di Roana, altipiano di Asiago e spentosi a 90 anni all'antivigilia di Capodannoa. La sera del 29 dicembre, per problemi di salute personali e per complicazioni dovute al covid 19, è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza dove è morto la mattina seguente.

Il sacerdote, era stato assistente parrocchiale nel paese collinare per circa un decennio, dal 1957 al 1968 prima di varcare il confine con Faedo, dove aveva ricoperto il ruolo di parroco per oltre un ventennio. Fra la gente dei colli, don Elio era popolarissimo. Amava il territorio, al punto da provvedere egli stesso alla coltivazione della frutta, che poi vendeva e a procurarsi la legna. «La sua attività a Galzignano ha ricordato l'attuale parroco del paese, don Danilo Isatti ha coinciso con il periodo che ha visto la comunità impegnata nell'edificazione dell'attuale chiesa e del complesso del centro parrocchiale. Allora il polo religioso di Galzignano era costituito dalla vecchia chiesa in collina che più di qualche anziano all'epoca frequentava. Il ricordo di don Elio è legato ancora all'attività di quell'antica pieve».

Come cappellano, don Elio aveva affiancato don Mario Ceccato festeggiato lo scorso aprile dalla comunità del paese al compimento del centesimo anno d'età, come il sacerdote più longevo di Padova. Sotto la guida dell'allora giovane sacerdote, i ragazzi di Galzignano trascorrevano praticamente tutto il loro tempo libero, frequentando i gruppi ricreativi e praticando, all'ombra del campanile le attività sportive.

«La missione di don Elio - raccontano i suo ragazzi di allora era quella di tenerci uniti tanto attraverso le sue lezioni di dottrina cristiana, quanto nelle attività ricreative di cui era principale animatore. Il suo soprannome, nell'affetto di tanti ragazzi del tempo era don ghiacciolo, perché aveva imparato d'estate a fabbricare i pezzi di ghiaccio colorati e zuccherati che poi distribuiva durante i momenti di festa. Lo adoravamo non solo per le attenzioni che ci riservava, ma soprattutto per il codice di educazione e rispetto che ci ha impartito».

