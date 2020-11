Vigodarzere piange la sua seconda vittima dall'inizio della seconda ondata dell'emergenza Covid. Dino Mansueto, 83 anni, è morto sabato mentre era ricoverato all'ospedale di Camposampiero. L'anziano era stato visitato ventiquattro ore prima dal suo medico di base in ambulatorio e la situazione, seppur seria, non appariva così grave. Era stato comunque deciso un suo ricovero all'ospedale dove il giorno dopo Dino è deceduto. L'uomo, che in passato aveva fatto il camionista, anche se residente a Vigodarzere, da qualche tempo si era trasferito a casa della sua unica figlia Monica che abita a Reschigliano di Campodarsego. Chi lo conosce, ricorda Dino come un uomo molto mite e sempre disponibile. Per anni è stato volontario con l'Auser di Vigodarzere e ha lavorato senza sosta quando il Parco Iride, di cui era stato un fondatore, era in piena attività: qualsiasi cosa o intervento c'era da fare Dino era sempre uno dei primi a mettersi a disposizione dedicando il suo tempo libero. In prima linea anche quando c'erano da organizzare le feste dell'Unità. Dino era un amante del ballo e quando poteva si lasciava andare a un giro di valzer. Nonostante i suoi impegni, era legatissimo alla famiglia, all'unica figlia e soprattutto alla moglie che, invalida, ha seguito con dedizione e amore fino a quando è scomparsa.

