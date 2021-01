IL MURATORE

VIGONZA «Quando papà è stato ricoverato era negativo. Si è contagiato in ospedale: ora vogliamo vederci chiaro». Giuseppe Bonomo, 55 anni, di Pionca di Vigonza, figlio di Bruno, l'anziano di 90 anni morto al reparto infettivi dell'ospedale di Camposampiero, solleva dubbi e perplessità sulle circostanza della morte del padre. Bruno, ex muratore della Vettorazzo di Padova, viveva da solo nella sua casa a Pionca; accanto ci sono le abitazioni dei figli che lo seguivano quotidianamente.

«Papà era vedovo da 23 anni ed era tutto sommato autosufficiente, ma noi le tenevano sempre d'occhio - dice Giuseppe, segretario di sezione di Fratelli d'Italia - Stava bene a parte qualche disturbo legato all'età. Il 28 dicembre papà ci dice di sentire un forte dolore al braccio, soprattutto quando lo alzava. Così lo abbiamo accompagnato al pronto soccorso dove è stato visitato, e ci è stato detto di tornare l'indomani per fare delle radiografie e degli altri esami. Il 29 dicembre torniamo e dopo una giornata al pronto soccorso, ci dicono che dagli accertamenti fatti risulta un'infezione renale in corso e così ricoverano papà in geriatria. Gli fanno il tampone che risulta negativo». Ma la vicenda non è chiusa. «Dopo alcuni giorni senza vederlo, perché in ospedale non fanno entrare nessuno, il 4 gennaio ci informano che hanno fatto un secondo tampone. L'esito arriva il 5: positivo. Allora per scrupolo tutti noi della famiglia ci siamo sottoposti al tampone e siamo risultati tutti negativi. Ora mi domando: com'è possibile che un anziano entri in ospedale con un tampone negativo e poi si contagi lì. É incredibile: evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Ci dev'essere una falla da qualche parte. Intanto faremo richiesta della cartella clinica e poi vedremo come muoverci. Tra l'altro ho saputo che ci sono altri familiari, alcuni anche proprio qui di Vigonza, che stanno sollevando dubbi sulle morti dei loro congiunti che si sono infettati una volta ricoverati e poi sono morti. Anche loro hanno fatto richiesta delle cartelle cliniche. Vogliamo andare a fondo e capire».

Il funerale di Bruno Bonomo sarà celebrato domani alle 15.30 e stasera in chiesa alle 18 si recita il rosario.

Lorena Levorato

