SAN PIETRO VIMINARIO Se ne è andata nel giorno della Vigilia di Natale, stroncata, parrebbe, da un arresto cardiocircolatorio, mentre si trovava ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale di Camposampiero. La scomparsa di Antonia Breggiè, ad 89 anni, ha rattristato profondamente la comunità di San Pietro Viminario, dove l'anziana viveva ed era piuttosto conosciuta. Vedova Trivellato da moltissimi anni, la signora Antonia abitava da sola e da circa un paio di anni combatteva contro una patologia per la quale aveva bisogno di cure continue e frequenti visite all'ospedale. Essendo lei sola, il Comune di San Pietro Viminario, che ne conosceva la situazione, la affiancava e aiutava come poteva. Negli ultimi mesi la sua patologia si era aggravata e quindi per Antonia si stava prospettando l'ipotesi di un trasferimento in una casa di riposo del territorio, per poter essere seguita e aiutata più assiduamente. Nel frattempo, durante una delle sue frequenti visite all'ospedale di Camposampiero, la signora Antonia è purtroppo risultata positiva al Covid. Anche se asintomatica, viste le sue pregresse condizioni di salute, l'anziana è stata ricoverata nel reparto Covid della struttura, dove ha ovviamente continuato ad essere curata per la sua patologia. Purtroppo, però, proprio mentre si trovava in ospedale, il fisico dell'89enne ha subito un tracollo improvviso e la signora è morta.

Profondo dolore e cordoglio nel piccolo Comune amministrato da Federico Curzio, dove la signora Antonia era molto benvoluta. Sebbene negli ultimi anni le sue condizioni di salute l'avessero portata ad uscire poco e a frequentare meno la comunità, il suo ricordo è molto vivo tra i suoi compaesani. Nonostante le difficoltà della vita, Antonia si era infatti sempre rimboccata le maniche, affrontando ogni nuovo giorno con determinazione e grinta. Sempre cordiale e disponibile, l'89enne ha vissuto una vita lunga e piena, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di chi le ha voluto bene. Il suo funerale sarà celebrato martedì 29 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Pietro Viminario.

