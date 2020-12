Arrivano i risciò per la consegna dei prodotti acquistati in centro storico. Proseguono le iniziative della giunta Giordani per sostenere il commercio in questo periodo di crisi dovuto alla pandemia. Il Comune con le associazioni di categoria ha avviato un servizio sperimentale gratuito, attivo tutto il mese di dicembre, di consegne a domicilio per i negozi del centro, che in pratica potranno far consegnare a domicilio del cliente nel territorio comunale gli acquisti effettuati nel punto vendita (quindi niente vendite online) senza alcun addebito né per il commerciante né per l'acquirente. Il servizio è svolto in collaborazione con Triclò che utilizza le oramai ben conosciute bici cargo, mentre nel resto del territorio comunale le consegne sono effettuate con un furgone a metano. Due le fasce orarie previste per le consegne: la mattina dalle 10 alle 14 solo in centro storico, il pomeriggio dalle 14 alle 18 sia in centro storico che nel resto del Comune. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali e il sabato mattina. Molto semplici le modalità operative: il negoziante chiede al cliente la fascia oraria preferita per la consegna, assieme a nome, indirizzo e numero di cellulare, poi chiama Triciclo (dalle 8,30 alle 18,30) allo 049/8844411 per prenotare la consegna. Ci sono alcune esclusioni dal servizio: prodotti freschi e surgelati, piante e animali vivi e non sono compresi i punti vendita della grande distribuzione organizzata.

