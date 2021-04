Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITORNOPADOVA Il ritorno. Alla semilibertà. Alla seminormalità. Andare in centro e vedere un negozio aperto, passare fra le bancarelle e toccare un foulard. Andare in un bar, farsi un gelato e, seppure senza sedersi, poter prendere un caffè da portare via.Come sarà questo primo fine settimana a Primavera inoltrata dopo essere stati rinchiusi per tre settimane in casa? Compresa la Pasqua ovviamente. Vincerà la voglia estrema di uscire,...