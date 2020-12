LA CONCENTRAZIONE

PADOVA Il maltempo non ferma lo shopping natalizio e, ieri pomeriggio, il centro è stato letteralmente preso d'assalto. Non è stata, però, comminata nessuna multa anti assembramento. In compenso in piazza Insurrezione sono scattati 2 Daspo. Parcheggio selvaggio - soprattutto in corso Milano e in via Verdi tanta la gente a passeggio sul Listòn, tavolini dei bar quasi tutti pieni nonostante la pioggia incombente. L'appello alla responsabilità lanciato dal governatore Luca Zaia preoccupato per i fiumi umani che si dirigono verso i centri delle città, sembra essere caduto nel vuoto. Se in mattinata, infatti, in centro di gente se n'è vista abbastanza poca, a partire dalle 16, il cuore della città è stato letteralmente invaso da migliaia di persone. Attorno alle 16.30 sul Liston ci si muoveva a fatica.

I VIDEOMAPPING

Decine di persone, poi, si sono fermate nelle piazze per assistere al video mapping proiettato sui palazzi storici. Una situazione che è progressivamente peggiorata a partire dalle 18 quando i bar hanno chiuso. In tanti, infatti, invece di tornarsene a casa, si sono dati allo shopping natalizio. Attorno alle 18.30, in via Roma si contavano migliaia di persone con i sacchetti in mano. Un'ottima notizia per il commercio, ma non per la nostra sanità.

Già dal primo pomeriggio, poi, si sono registrate delle code davanti ai negozi che devono rispettare le nuove disposizioni sulla capienza massima. Per tutta la giornata si sono susseguiti i controlli della Polizia municipale che, però, non ha sanzionato nessuno per gli assembramenti. «Effettivamente è così ha confermato l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina Assembramenti non ce ne sono stati. Dirò di più. Considero positivo che la gente sia in attesa di entrare nei negozi. Si tratta, infatti, di un buon segnale per il nostro commercio». Nonostante questo, i controlli dei Vigili hanno sortito qualche risultato. Ieri mattina, infatti, gli agenti della Municipale hanno rifilato 2 Daspo urbano. «Si tratta di due balordi già destinatari di questo provvedimento perché chiedevano l'elemosina ha detto ancora Bonavina Dal momento che hanno continuavano ad importunare i passanti, i nostri agenti hanno deciso di sanzionarli».

Il Daspo urbano, votato dal consiglio comunale nel 2018, è un provvedimento previsto dalla legge Minniti che ha introdotto a livello cittadino ciò che è già previsto negli stadi. Chi crea disagi, importuna può ricevere dunque il Daspo urbano, cioè l'allontanamento dalla città. Un provvedimento che va rafforzare il semplice Foglio di via che esisteva dal 2011. Ieri in mattinata erano in servizio 22 agenti. Nel pomeriggio, invece, erano 24.

I VIGILI

Oggi poi, saranno schierate 18 unità la mattina e 22 il pomeriggio. Tanto ieri , quanto oggi, l'attività viene garantita anche in orario serale con particolare attenzione al centro storico e all'area Nord della città. In centro 4 agenti parteciperanno al servizio interforze per evitare il rischio assembramenti. «In vista delle festività natalizie ha concluso l'assessore Stiamo studiando un piano che prevede l'intensificazione dei controlli tanto in centro, quanto nei quartieri. In un periodo difficile come questo, è di fondamentale importanza la prevenzione. Di questo siamo sempre stati convinti».

LE ORDINANZE

Sempre in vista delle festività, il Comune ha confermato le ordinanze comunali già in vigore che rafforzano le limitazioni introdotte dai decreti della Presidenza del Consiglio. Sono state così prorogate fino al 15 gennaio, sia l'ordinanza anti fumo che quella di chiusura alle 18 per i distributori automatici. Nei giorni scorsi, intanto, sono proseguiti senza battute d'arresto i controlli della Polizia Locale per ridurre al minimo i rischi legati al contagio. I vigili, infatti , da lunedì scorso hanno controllato 231 negozi e pubblici esercizi, hanno chiuso 2 locali, hanno identificato 619 persone, multato 5 cittadini che hanno violato le norme anti fumo e sanzionato due ragazzi che non portavano la mascherina. Ha partecipato a queste attività tutto il personale in divisa appartenente ai Reparti operativi e a quello dedicato ai controlli di polizia amministrativa.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

