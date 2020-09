LO STUDIO

PADOVA La somma totale fa impressione: negli ultimi sei mesi le famiglie padovane hanno speso per gli acquisti mezzo miliardo in meno rispetto a un anno fa. Tradotto: tra marzo e settembre ogni nucleo ha sborsato 2.910 euro in meno. Quasi 500 euro in meno al mese. È uno dei tanti effetti del Covid, che da un lato ha tenuto chiusi i negozi per oltre due mesi e dall'altro ha costretto migliaia di persone alla cassa integrazione. In questo periodo la spesa è diminuita del 22%. A calcolarlo è l'osservatorio economico di Confesercenti basandosi sui dati Istat.

Mediamente, secondo l'analisi dell'associazione di categoria, le famiglie padovane hanno subito una perdita di reddito pari al 4,3%: significa quasi 1.500 euro in meno rispetto al 2019. Se la capacità di spesa cala addirittura del 22%, però, è perché molti hanno vissuto questi mesi in un clima di totale incertezza.

LE CATEGORIE

Per commercianti ed esercenti bisogna fare importanti distinguo. I prodotti alimentari venduti sono aumentati con numeri importanti soprattutto per le botteghe sotto casa (+ 19,4 milioni per questi negozi rimasti aperti anche in pieno lockdown), mentre i prodotti non alimentari sono calati di 479 milioni. Si registra un -110 milioni per abbigliamento e calzature e un -67 milioni per gli articoli per la casa. Soffre ovviamente anche il settore cultura e spettacoli con -88 milioni. Bar e ristoranti hanno perso 91 milioni. S si consideriamo anche i servizi di ogni genere, dai trasporti a quelli per la casa, il calo complessivo supera addirittura il miliardo.

IL COMMENTO

«Un problema enorme per il mercato interno e per le migliaia di piccole e medie imprese che operano nel nostro territorio - commenta il presidente della Confesercenti padovana, Nicola Rossi - Le misure messe in campo dal governo, dalla Regione e dai Comuni della nostra provincia hanno solo evitato il peggio ma dobbiamo continuare con il sostegno per imprese e famiglie. Se da un lato continua Rossi - abbiamo in parte superato il lockdown, dall'altro siamo ancora in emergenza e la ripresa non solo non è ancora iniziata ma per il momento sembra ancora lontana. La forte diminuzione dei redditi da lavoro autonomo e dei dipendenti delle imprese private anche se quest'ultima leggermente attenuata dalla cassa integrazione, dimostra la ancora crescente difficoltà delle imprese e di conseguenza di ripresa dell'economia del nostro territorio».

LE RICHIESTE

«L'esigenza prioritaria oggi è quella di saper sviluppare accanto al sostegno del tessuto produttivo, delle attività commerciali e dei servizi alla persona, un ampio progetto di ripresa del territorio. Se al governo chiediamo la riforma fiscale e un buon utilizzo delle risorse che arriveranno dal recovery fund - ragiona ancora Nicola Rossi - a livello locale è indispensabile invece la costituzione di un tavolo di lavoro che individui le priorità. Pensiamo ad alta velocità, sistema sanitario, rigenerazione urbana, infrastrutture materiali ed immateriali, sviluppo di export e turismo, sistema di innovazione. Se non volgiamo perdere l'ennesimo treno - incalza il presidente della Confesercenti - dobbiamo individuare con chiarezza e condivisione queste strategie». Infine, un appello alla politica e alle altre categorie: «Saranno utili degli Stati generali dello sviluppo economico per disegnare la Padova del 2030».

Gabriele Pipia

