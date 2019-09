Acquistato il pulmino per il trasporto anziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEGROTTOUn nuovo pulmino omologato per il trasporto di anziani e disabili è stato acquistato dal Comune e destinato all'associazione Auser. «I mezzi di cui disponiamo - spiega il consigliere comunale Silvio Nardo, volontario del sodalizio - pur non essendo vetusti, non sono idonei a tutte le nostre attività. Eravamo nell'assurda situazione di disabili e anziani costretti a entrare nei veicoli con la carrozzina che doveva essere inclinata a mano dall'operatore. Per passare dal portellone inoltre dovevano piegare la testa. Per questo il...