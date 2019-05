Acqua sulle strade, si aprono centinaia di buche nell'asfalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(al.rod.) Il maltempo mette a dura prova le strade padovane. La pioggia che ieri, per tutta la giornata, si è abbattuta sulla città ha ulteriormente danneggiato la rete stradale. In alcuni casi il servizio comunale che si occupa dei rattoppi di emergenza ha dovuto intervenire per colmare alcune buche che avevano raggiunto dimensioni importanti. Tanto in centro, quanto nei quartieri, non si contano le strade danneggiate. In modo particolare, però, ad essere martoriato è stato l'anello delle tangenziali dove sono presenti buche anche di...