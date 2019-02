Accordo per l'alternativa a via Reni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPADOVA Entro la prossima estate sarà pronto il progetto preliminare della strada alternativa a via Reni. Ieri mattina in sala giunta di palazzo Moroni, infatti, l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi, il sindaco di Vigodarzere Adolfo Zordan e quello di Cadoneghe Michele Schiavo hanno firmato una lettera d'intenti che verrà inviata alla Regione, a cui sarà allegato uno studio di fattibilità per realizzare una nuova strada d'accesso alla città da nord. In pratica si tratta di un'alternativa a via Reni. Il costo della...