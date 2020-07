Venti giorni di ricerche, ma alla fine la Squadra mobile ha individuato e denunciato il ragazzo che nella notte tra il 27 e il 28 giugno aveva accoltellato e picchiato un 26enne in pieno centro. La vittima, un 26enne di origine albanese, era stata aggredita e picchiata in via Arco Vallaresso: i poliziotti hanno denunciato per questo un suo connazionale ventenne, che poi lo aveva ferito con un taglierino.

Al pronto soccorso erano state accertate alla vittima ferite lacero contuse, contusioni multiple e una costola rotta. Gli investigatori della Mobile, dunque, grazie agli interrogatori dei testimoni e alla visione delle telecamere di videosorveglianza, hanno rintracciato il presunto colpevole.

Una volta associato il volto al nome, si è così scoperto che il 20enne non era nuovo a condotte violente: lo scorso 16 ottobre, infatti, aveva aggredito una donna che ha riportato un trauma distorsivo alla spalla.

Il motivo della rissa e poi dell'accoltellamento? Futili motivi. Ai poliziotti l'albanese ha raccontato che c'erano state delle tensioni tra lui e il 26enne, che però non erano riconducibili ai contesti di criminalità ipotizzati all'indomani del fatto.

Nella zona, infatti, negli ultimi tempi ci sono stati diversi episodi violenti, specialmente tra spacciatori, visto che sotto i portici della sede della fondazione Cariparo, di notte, si nascondono spesso pusher pronti a vendere qualche dose ai giovani del centro. L'anno scorso addirittura una pattuglia delle Volanti venne aggredita da un gruppo di spacciatori che inziarono a lanciare bottiglie e qualsiasi altro oggetto sotto mano contro i poliziotti.

