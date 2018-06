Accoltellato al bar, individuati gli aggressori: scatta un arresto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIPADOVA È stato trovato in Liguria all'interno di un kebab, noto per essere un ritrovo di pregiudicati, il responsabile dell'accoltellamento avvenuto mercoledì scorso tra via Altinate e Zabarella. Qui ha aggredito un 32enne tunisino, seduto a un tavolino della sala interna del locale. Si tratta di Nahali Hamdi, 33 anni, già condannato nell'aprile dell'anno scorso perché assieme alla compagna romena e al cugino spacciava droga all'Arcella, nascondendola nei pannolini e nel passeggino della figlioletta di soli due anni. È ancora,...