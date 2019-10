Accoglienza e polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASODUE CARRARE É stato messo di fronte al fatto compiuto, senza che potesse far nulla: la cooperativa sociale Edeco, ex Ecofficina, ha inviato all'ufficio Anagrafe la dichiarazione di ospitalità di diciannove nuovi migranti, in parte in arrivo da Noventa, in due palazzine private, in via Fermi a Mezzavia e in via Marsilio da Carrara a Santo Stefano. É così che il sindaco Davide Moro (Pd) ha appreso la notizia. «Come al solito la decisione è stata presa dall'alto, non siamo stati coinvolti nel percorso», sottolinea con l'amaro in...