NUOVE ATTIVITÀPADOVA «Era il sogno di una vita ma non avevo il denaro per realizzarlo. E al corso ho scoperto strumenti di cui nemmeno sapevo di avere bisogno». Racconta così Roberta Cacciatore, ceramista di Bologna, il suo percorso nel progetto Yes I Startup di Confesercenti. Non solo un aiuto concreto ma anche una scoperta di cosa voglia dire mettere in piedi un business.«Aiutiamo i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non...