Abbuffata di alcol il sabato sera: il nuovo pericolo travolge i giovani

L'ALLARMEPADOVA Gli esperti la chiamano abbuffata alcolica. È l'abitudine di bere cinque o sei bicchieri uno dietro l'altro, in poco tempo ma con tanti rischi. Arriva dai Paesi nordici ed è sempre più diffusa anche tra gli adolescenti padovani. A ribadire l'allarme ora è un grande esperto come il dottor Giancarlo Zecchinato, direttore del dipartimento per le Dipendenze della Ulss 6 Euganea e del Serd di Padova e Piove di Sacco. Ogni giorno si trova a contatto con adulti e ragazzini che, per colpa dell'alcol, si sono infilati in un lungo...